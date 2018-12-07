Власти Франции заявили о подготовке переворота с помощью «жёлтых жилетов»

Радикалы пытаются свергнуть действующую власть во Франции с помощью движения «Жёлтые жилеты». Такое заявление сделал пресс-секретарь правительства Бенжамен Гриво. «Очевидно, это организовано. Политизированные и радикализированные элементы пытаются использовать это движение. Они хотят свергнуть власть», – сказал Гриво в интервью Le Parisien.

Ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что более 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы во Франции, чтобы поддерживать порядок во время акций протеста против повышения цен на бензин, которые запланированы на 8 декабря. Также известно, что партии левого блока в парламенте Франции намерены поднять вопрос о вотуме недоверия правительству.

Как писал «Новый День», Францию захлестнула волна протестов. В Париже несколько вузов, в том числе знаменитый университет Сорбонна, были вынуждены закрыться из соображений безопасности. Кроме того, городские власти объявили, что ряд исторических, культурных и туристических объектов также не будут работать 8 декабря.

На фоне протестных акций движения «Желтые жилеты» группа активистов попыталась проникнуть в здание Сорбонны. Тогда руководство вуза отменило занятия и закрыло здание для посещения. Кроме того, в других французских университетах активисты пытались организовать демонстрации, блокируя входы в здания. Отмечается, что протестная деятельность подкрепляется поддержкой студентов.

Напомним, участники движения «Желтые жилеты» несколько недель проводят акции протеста во Франции, которые зачастую выливаются в столкновения с полицией. На демонстрации, проведенной 3 декабря, активисты кидали дымовые шашки, проявляли агрессию в отношении полицейских, поджигали автомобили, а также нанесли ущерб знаменитой Триумфальной арке, разрисовав достопримечательность краской из баллончика. По оценке мэрии Парижа, ущерб от беспорядков составил 3-4 млн евро.

В свою очередь правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, чтобы усмирить протестующих. В результате более 400 человек были задержаны, больше 100 пострадали. Сообщалось о троих погибших. В общей сложности в акциях протеста, прошедших по всей стране приняли участие сотни тысяч человек.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 07.12.18

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