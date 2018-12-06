В Париже из-за акций протеста закрывают вузы и туристические объекты

Волна протестов, которая захлестнула столицу Франции, продолжается. В Париже несколько вузов, в том числе знаменитый университет Сорбонна, были вынуждены закрыться из соображений безопасности. Кроме того, городские власти объявили, что ряд исторических, культурных и туристических объектов также не будут работать 8 декабря.

На фоне протестных акций движения «Желтые жилеты» группа активистов попыталась проникнуть в здание Сорбонны. Тогда руководство вуза отменило занятия, здание закрыто для посещения, сообщает радиостанция Europe 1.

Кроме того, в других французских университетах активисты пытались организовать демонстрации, блокируя вход в здание вузов. Отмечается, что протестная деятельность подкрепляется поддержкой студентов.

На 8 декабря в Париже запланирована очередная демонстрация. Городские власти, помня разрушения от протестов, прошедших на прошлой неделе, решили закрыть ряд исторических, культурных и туристических объектов.

Как ранее сообщал «Новый День», участники движения «Желтые жилеты» несколько недель проводят акции протеста во Франции, которые зачастую выливаются в столкновения с полицией. На демонстрации, проведенной 3 декабря, активисты кидали дымовые шашки, проявляли агрессию в отношении полицейских, поджигали автомобили, а также нанесли ущерб знаменитой Триумфальной арке, разрисовав достопримечательность краской из баллончика. По оценке мэрии Парижа, ущерб от беспорядков составил 3-4 млн евро.

В свою очередь правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, чтобы усмирить протестующих. В результате более 400 человек были задержаны, больше 100 пострадали. Сообщалось о троих погибших. В общей сложности в акциях протеста, прошедших по всей стране приняли участие сотни тысяч человек.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 06.12.18

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