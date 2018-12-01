В Париже полиция разгоняет демонстрантов слезоточивым газом

В столице Франции произошли столкновения между правоохранителями и активистами, протестующими против повышения цен на бензин. По последним данным, задержаны шесть участников акции.

Движение «Желтые жилеты» проводит акцию протеста на Елисейских полях в Париже. Как сообщают местные СМИ, группа демонстрантов попыталась прорваться через оборудованный полицией КПП. Стражи порядка применили слезоточивый газ.

К данному моменту известно о шестерых задержанных, двое их них обвиняются в незаконном ношении оружия.

Акция протеста стала причиной транспортных проблем в Париже. Так управление общественным транспортом приостановило работу семи станций метро: Аржентин, Георг V, Конкорд, Франклин Рузвельт, Тюильри, Шанз-Элизе-Клемансо, Шарль де Голль и Этуаль. Кроме того, закрыта платформа городских электричек Этуаль.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не намерен менять курс, несмотря на недовольство населения.

Акции протестов в столице Франции продолжаются несколько недель. «Желтые жилеты» выступают против решения властей повысить цены на бензин. Стоимость топлива должна вырасти с 1 января: бензин подорожает на 2,9 евроцента, дизель – на 6,5 евроцента за литр.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 01.12.18

В США скончался экс-президент Джордж Буш-старший. / По всем фронтам: Россия в эпицентре гибридной войны. / Трамп воспользовался «керченской» провокацией. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»