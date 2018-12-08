Полиция Парижа вновь применила газ против тысяч протестующих

Многотысячная толпа участников антиправительственной акции протеста совершила попытку пройти маршем к Елисейскому дворцу – резиденции президента Франции Эммануэля Макрона – в Париже, но получили отпор от полиции, передает агентство Associated Press. «Желтые жилеты» выступают против повышения цен на топливо, вопреки решению властей страны о наложении моратория на данную меру.

Об уровне народного негодования свидетельствует то, что демонстранты стали собираться возле Триумфальной арки уже на рассвете. Протестующие несли с собой флаги Франции и были одеты в яркие манишки. Для поддержания правопорядка были привлечены порядка 8 тыс. силовиков.

Силовик дали силовой отпор, так как в их сторону полетели камни, бутылки и дымовые шашки. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу Протестующие поспешно ретировались.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал участников протеста к спокойствию. Он также заявил, что в рядах протестующих пытаются спрятаться «творящие насилие люди», от которых мирным участникам протеста следует держаться подальше, передает «Интерфакс».

Как отмечает Associated Press, в последние дни Макрон почти не появляется на публике. При этом он, по данным источника агентства, провел встречу с сотрудниками подразделений полиции, посвященного борьбе с беспорядками.

«Желтые жилеты» протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топливо. Несмотря на это, «желтые жилеты» не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.

Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции – показатель недовольства населения работой правительства в целом.

По словам официального представителя правительства Франции Бенжамена Гриво, радикалы пытаются свергнуть действующую власть во Франции с помощью движения «Жёлтые жилеты». «Очевидно, это организовано. Политизированные и радикализированные элементы пытаются использовать это движение. Они хотят свергнуть власть», – сказал Гриво в интервью Le Parisien.

Как писал «Новый День», ранее премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что более 89 тыс. сотрудников правоохранительных органов будут мобилизованы, чтобы поддерживать порядок во время акций протеста против повышения цен на бензин, которые запланированы на 8 декабря. Также известно, что партии левого блока в парламенте Франции намерены поднять вопрос о вотуме недоверия правительству.

Напомним, участники движения «Желтые жилеты» несколько недель проводят акции протеста во Франции, которые зачастую выливаются в столкновения с полицией. На демонстрации, проведенной 3 декабря, активисты кидали дымовые шашки, проявляли агрессию в отношении полицейских, поджигали автомобили, а также нанесли ущерб знаменитой Триумфальной арке, разрисовав достопримечательность краской из баллончика. По оценке мэрии Парижа, ущерб от беспорядков составил 3-4 млн евро.

В свою очередь правоохранители применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, чтобы усмирить протестующих. В результате более 400 человек были задержаны, больше 100 пострадали. Сообщалось о троих погибших. В общей сложности в акциях протеста, прошедших по всей стране приняли участие сотни тысяч человек.

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