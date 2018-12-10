В Кремле жестко ответили на обвинения в причастности к беспорядкам во Франции

В Кремле сочли клеветой обвинения о причастности России к организации массовых протестов и беспорядков во Франции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отметил, что происходящее во Франции является «исключительно внутренним делом» этого государства.

«Мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела никаких стран, в том числе и Франции», – подчеркнул Песков, указав, что Москва придает «очень большое значение» развитию отношений с Парижем. Он добавил, что над этим «обе стороны достаточно напряженно работают».

«Какие-либо утверждения о возможной причастности России являются ничем иным как клеветой», – подчеркнул Песков, чьи слова приводят информагентства. Он отметил, что Россия с уважением относится к суверенитету Франции.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила спецслужбы России в организации беспорядков во Франции. Доказательством этого СБУ сочла появившийся в интернете снимок из Парижа, на котором запечатлены два человека в желтых жилетах с флагом самопровозглашенной Донецкой народной республики в руках. В СБУ утверждают, что на фото – член аналитического центра «Катехон», российский политик Константин Малофеев и Ксавье Моро, гражданин России с 2013 года и участник общественной организации «Восток Франция – Солидарность Донбасс». Украинская спецслужба уверяет, что Москва готовит «провокации» и в других странах ЕС – Бельгии, Германии, Испании, Болгарии.

После этого глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Париж начал расследование возможного «российского вмешательства» на проходящие в стране протесты «желтых жилетов». По его словам, специальные службы расследуют эту ситуацию. «Я не буду комментировать, пока следствие не сделает выводы», – сказал Ле Дриан в интервью радиостанции RTL.

Как сообщал РИА «Новый День», участники движения «Желтые жилеты» несколько недель проводят акции протеста во Франции, которые зачастую выливаются в столкновения с полицией. На демонстрации, проведенной 3 декабря, активисты кидали дымовые шашки, проявляли агрессию в отношении полицейских, поджигали автомобили, а также нанесли ущерб знаменитой Триумфальной арке, разрисовав достопримечательность краской из баллончика. По оценке мэрии Парижа, ущерб от беспорядков составил 3-4 млн евро.

Правоохранители в свою очередь применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, чтобы усмирить протестующих. В результате более 400 человек были задержаны, больше 100 пострадали. Сообщалось о троих погибших. В общей сложности в акциях протеста, прошедших по всей стране приняли участие несколько сотен тысяч человек.

«Желтые жилеты» вышли на акции протеста и в минувшую субботу, 8 декабря, несмотря на решение властей Франции заморозить повышение налога на топливо. В Париже в тот день были задержаны почти 1400 человек, более 900 из них оставили под арестом. Ранения получили 135 человек. Всего по стране, по данным МВД, участие в манифестациях приняли 125 тыс. человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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