По Франции прокатилась новая волна протестов «желтых жилетов»

Во Франции на улицы вышло почти 60 тысяч человек. Они приняли участие в акциях протеста «желтых жилетов», выступая против повышения цен на топливо, сообщает BFMTV. По данным телеканала, в Париже в ходе акций протеста задержали 30 человек.

Как отмечается, в столице Франции и городе Бордо произошли столкновения между протестующими и полицией. При этом стражи порядка применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы.

Ранее сообщалось, что протестовать на улицы Парижа вышли около 14 тысяч человек.

Как писал «Новый День», в конце прошлого года участники движения «Желтые жилеты» на протяжении нескольких недель проводили акции протеста во Франции. Зачастую они выливались в столкновения с полицией. На демонстрации, проведенной 3 декабря, активисты кидали дымовые шашки, проявляли агрессию в отношении полицейских, поджигали автомобили, а также нанесли ущерб знаменитой Триумфальной арке, разрисовав достопримечательность краской из баллончика. По оценке мэрии Парижа, ущерб от беспорядков составил 3-4 млн евро.

Правоохранители в свою очередь применяли резиновые пули, слезоточивый газ и водометы, чтобы усмирить протестующих. В результате более 400 человек были задержаны, больше 100 пострадали. Сообщалось о троих погибших. В общей сложности в акциях протеста, прошедших по всей стране приняли участие несколько сотен тысяч человек.

«Желтые жилеты» вышли на акции протеста и 8 декабря, несмотря на решение властей Франции заморозить повышение налога на топливо. В Париже в тот день были задержаны почти 1400 человек, более 900 из них оставили под арестом. Ранения получили 135 человек. Всего по стране, по данным МВД, участие в манифестациях приняли 125 тысяч человек.

Киев обвинил Россию в организации беспорядков в Париже. В Сети появился снимок, на котором запечатлены два человека с флагом непризнанной Донецкой народной республики (ДНР), который явился поводом для обвинений России в причастности к организации беспорядков во Франции.

В Кремле эти обвинения назвали клеветой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что происходящее во Франции является «исключительно внутренним делом» этого государства.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 03.02.19

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