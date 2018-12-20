Путин сказал, почему в России на улицах не будет «желтых жилетов»

Ситуации с последствиями роста цен на бензин в России и Франции сравнивать нельзя. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос об оценке действий французских властей в связи с последними событиями, и протестном потенциале в России.

Глава государства пояснил, что власти Франции сознательно пошли на повышение цен – в то время, как в России повышение стоимости топлива было обусловлено объективными причинами, и правительство РФ прилагало все усилия, чтобы справиться с этим негативным фактором.

«Нужно, безусловно, обеспечить права граждан на выражение своей позиции, в том числе и путем публичных мероприятий, – пояснил Путин, отвечая на вопрос, касающийся России. – Но все эти мероприятия должны всегда оставаться в рамках закона. Все, что выходит на его рамки – недопустимо, и на это должна быть соответствующая реакция со стороны государства».

При этом президент заявил, что ситуации с повышением цен на бензин во Франции и России различны: «Французское правительство пошло сознательно на повышение цен на бензин. Они сделали это сами, это их политика. Это сделали для того, чтобы перераспределить ресурсы граждан на решение других вопросов в сфере энергетической политики, направить деньги, полученные от продаж бензина, дизельного топлива, масла, на развитие альтернативной энергетики – солнца, ветра и так далее. Они это сделали сознательно. Но это людям не понравилось, такое изменение в энергетике и политике за их счет».

В России же после повышения цен на бензин «правительство тут же принялось сдерживать рост цен и достигло договоренности с основными нефтеперерабатывающими заводами». «То есть там сознательно на это пошли, а здесь правительство борется с этим повышением», – сказал Путин.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.12.18

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