Тонна шоколада вылилась на улицу немецкого города из-за аварии

В Германии около тонны шоколада оказалась на улице из-за аварии на кондитерской фабрике. Пожарные два часа убирали лакомство с проезжей части.

Чрезвычайное происшествие произошло в городе Верль в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. Как сообщают местные СМИ, из-за повреждения резервуара шоколад заполнил помещения фабрики, а затем вылился на улицу.

Под открытым небом оказалось около тонны продукта. На дороге образовалась гигантская шоколадная плитка размером около 10 квадратных метров.

Прибывшие к месту происшествия сотрудники экстренных служб на протяжении двух часов лопатами сгребали шоколад. Сумма ущерба не называется.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 12.12.18

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