Дамаск грозит ударом по аэропорту Тель-Авива

Дамаск готов нанести ракетный удар по Израилю в случае непринятия мер Советом Безопасности. С таким заявлением выступил постоянный представитель Сирии в ООН Башар аль-Джаафари.

«Либо регулярные нападения на наши территории прекратятся, либо мы реализуем свое законное право защищаться и ответить на атаку еврейского государства симметрично, ударив по аэропорту Тель-Авива», – заявил дипломат. Он подчеркнул, что МИД Сирийской арабской республики регулярно направляет письма генсеку ООН и в Совбез с требованием принять меры, но безрезультатно.

Как напоминает «РГ», 21 января, ВВС Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии. Главными целями стали оружейные склады, а также центр разведки и тренировочный лагерь. В результате ночных авиаударов погибли четверо военнослужащих, еще шесть пострадали. Кроме того, частично повреждена инфраструктура международного аэропорта Дамаска.

Налет, подобного которому не было с мая прошлого года, Израиль назвал ответом на зафиксированную в воскресенье попытку ракетного обстрела Голанских высот.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 22.01.19

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