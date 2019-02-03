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Воскресенье, 3 февраля 2019, 14:14 мск

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Террористы пошли в бой после авиаудара коалиции по позициям армии Сирии

Боевики запрещенной во многих странах мира, в том числе и в России террористической группировки «Исламское государство» атаковали позиции сирийских военных после удара, который нанесли силы международной коалиции во главе с США по подразделениям официальной армии САР. Об этом сообщает SANA.

По данным агентства, террористы выдвинулись из деревни Багуз. При этом армии Сирии удалось уничтожить большую часть наступающих боевиков. Ранее СМИ сообщили, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по артиллерийской установке сирийской армии.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 03.02.19

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Метки / Сирия

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