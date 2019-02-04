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Понедельник, 4 февраля 2019, 17:33 мск

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Из сердца жителя Китая хирурги извлекли зубочистку

Житель китайской провинции Гуанси перенес операцию, в ходе которой медики извлекли из его сердца зубочистку. Предположительно, инородный предмет пробыл в организме мужчины несколько лет.

Китаец почувствовал первое недомогание четыре года назад, сообщает портал Sina. У мужчины был озноб и высокая температура. Многочисленные исследования не показали никаких значительных отклонений, пока однажды медики не диагностировали у пациента воспаление легких с подозрением на лейкоз и сепсис.

После тщательного обследования врачи увидели новообразование в правом предсердии мужчины. Во время операции они извлекли из сердца зубочистку. По словам медиков, она попала в околосердечную сумку из правого легкого.

Состояние мужчины значительно улучшилось. По его словам, он, вероятно, проглотил зубочистку вместе с напитком.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 04.02.19

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Метки / Китай

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