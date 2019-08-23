В мозгу китайца 30 лет жил паразитический червь

Житель китайской провинции Цзянси 30 лет прожил с червем в своей голове. Мужчина принимал плохое самочувствие за признаки эпилепсии.

Головные боли начали мучить китайца, когда ему было 29 лет. Тогда он впервые упал в обморок, бился в судорогах, а изо рта пошла пена, передает портал AsiaOne.

Мужчина обратился к врачам, пил предписанные таблетки, но лучше ему не становилось. Только 30 лет спустя после МРТ стало ясно, что в мозгу пациента находится паразит, который и вызывает головные боли и является причиной припадков.

Медики извлекли из головы мужчины 10-сантиметрового червя. Вероятно, паразит оказался в организме пациента, когда тот пил воду из ручья.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 23.08.19

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