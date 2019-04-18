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Четверг, 18 апреля 2019, 16:22 мск

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Житель Китая 30 лет жил с 15-килограммовой опухолью

В Китае врачи удалили огромное новообразование со спины мужчины. Опухоль весила почти 15 кг. Об этом сообщает издание Daily Mail.

68-летний китаец прожил с опухолью на спине больше 30 лет. Ранее доктора отказывались удалять новообразование, так как его ткани проникли в легкие, позвоночник и несколько основных артерий.

Впрочем, несмотря на риски врачи все-таки решились удалить опухоль. Операция длилась 33 часа, пациент потерял много крови, но благодаря профессионализму хирургов он все же пошел на поправку.

В настоящее время мужчина чувствует себя нормально и даже начал самостоятельно передвигаться.

Пекин, Служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 18.04.19

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Метки / Китай

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