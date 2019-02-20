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Среда, 20 февраля 2019, 10:42 мск

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Бундестаг признал факт нарушения международного права Германией

В бундестаге заявили, что признание Германией лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом республики противоречит международному праву, пишет Das Erste.

Издание сообщает, что вывод содержится в отчете экспертов, подготовленном специально для парламента ФРГ. Согласно документу, власти Германии отошли от традиционной практики официально признавать только государства. Также отмечается, что действия Берлина в отношении признания Гуайдо противоречат международному праву.

Кроме того, в отчете указано, что подобное решение со стороны ФРГ является сомнительным.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 20.02.19

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Метки / Германия

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