Китай запретил эксплуатацию новейших Boeing после катастрофы в Эфиопии

Власти Китая ввели временный запрет на эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 8 на всех внутренних авиалиниях. Такое решение принято после авиакатастрофы в Эфиопии, унесшей жизни почти 160 человек. Об этом говорится в сообщении Управления гражданской авиации КНР (CAAC).

Данный запрет начинает действовать с 18:00 понедельника, 11 марта. Регулятор отмечает, что данные меры предпринимаются для обеспечения безопасности авиаперелетов в Китае. О возобновлении эксплуатации новейших Boeing в ведомстве пообещали сообщить в специальном уведомлении.

В CAAC напомнили, что с октября 2018 года, когда разбился аналогичный лайнер авиакомпании Lion Air, это уже вторая катастрофа с самолетами этой модели. По мнению регулятора, обе трагедии схожи между собой: новые лайнеры разбились на стадии взлета. В связи с этим и было принято решение о временном запрете на использование Boeing 737 MAX.

В китайской авиации используется 96 самолетов Boeing 737 Max. Вместо них будут эксплуатироваться лайнеры Boeing 737-800.

Сегодня же эксплуацию Boeing 737 MAX 8 приостановила авиакомпания Ethiopian Airlines, чей лайнер этой модификации разбился накануне. Такое решение принято в качестве дополнительной меры предосторожности, отмечается в сообщении авиакомпании в Твиттере.

Ранее сегодня стало известно, что компания Boeing отменила назначенную на 13 марта презентацию новых самолетов BBJ-777-8 и BBJ-777- из-за авиакатастрофы в Эфиопии.

Как сообщал «Новый День», Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс Аддис-Абеба – Найроби (Кения), разбился через 6 минут после взлета по неустановленной причине. Представители перевозчика заявили, что лайнер был введен в эксплуатацию лишь 4 месяца назад. В авиакомпании также отметили, что перед крушеним командир авиалайнера сообщил о возникших проблемах и запросил разрешение на посадку в аэропорту вылета.

На борту самолета находились 149 пассажиров (граждане 33 стран) и восемь членов экипажа, все они погибли. Среди жертв катастрофы трое россиян – супруги Александр и Екатерина Поляковы, а также Сергей Вяликов.

В конце октября 2018 года также через несколько минут после взлета разбился лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air. Трагедия произошла около острова Ява. Тогда погибли все находившиеся на борту – 181 пассажир и восемь членов экипажа. Причиной крушения, по предварительным данным, стала неисправность системы контроля полета, которая отправила лайнер в пике.

Стоит отметить, что всего в мире летают 246 самолетов Boeing 737 Max. Первый вышел на регулярные рейсы в мае 2017 года. В России насчитывается два таких авиалайнера, их эксплуатирует авиакомпания S7.

Пекин, служба информации РИА «Новый День»

Пекин. Другие новости 11.03.19

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