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Четверг, 14 марта 2019, 14:57 мск

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Шведскую школьницу номинировали на Нобелевскую премию мира

www.nobelprize.org

16-летнюю шведку Грету Турнберг номинировали на Нобелевскую премию мира. Таким образом предлагается оценить вклад школьницы в движение по борьбе с глобальным потеплением.

Турнберг провела одиночный пикет у здания парламента в Стокгольме. Девушка требовала от властей соблюдать условия Парижского соглашения по климату. В частности, она выступала за сокращение вредных выбросов, передает Aftonbladet. Турнберг заявила, что если власти не выполнят ее требований, она откажется посещать школу. Девушка вдохновила и других учеников на протесты по всей Европе.

Кроме того, школьница принимала участие в конференции ООН по вопросам климата и была приглашена на Всемирный экономический форум в Давосе.

На Нобелевскую премию мира Турнберг выступили шведские политики Йенс Хольм и Хокан Свеннелинг.

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

Стокгольм. Другие новости 14.03.19

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