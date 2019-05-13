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Понедельник, 13 мая 2019, 16:44 мск

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Уровень углекислого газа в атмосфере Земли достиг исторического максимума

Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли впервые в истории превысила 415,26 частей на миллион. Об этом сообщили ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

По словам исследователей, показатель существенно вырос с 2009 года. Если тенденция сохранится, то к началу ХХII века концентрация углекислоты достигнет 1200-1300 частей на миллион.

В этом случае над океаном исчезнут слоисто-кучевые облака. Также запустится лавинообразная реакция, которая ускорит глобальное потепление. Температура мирового океана поднимется на 8 градусов, что вызовет масштабную катастрофу.

«Человечество должно прикладывать максимум усилий для того, чтобы замедлить рост уровня CO2 в атмосфере, потому что иначе наша планета перестанет быть пригодной для жизни», – заключили специалисты.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

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