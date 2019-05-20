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Понедельник, 20 мая 2019, 10:25 мск

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Генсек ООН: ядерные отходы США угрожают отравить Тихий океан

Фото: Роскосмос

Радиоактивные отходы, оставшиеся после испытаний ядерного оружия США, могут загрязнить Тихий океан. Такое заявление сделал генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш, сообщает Fox News.

По словам руководителя ООН, речь идет о ядерный отходах, которые хранятся под бетонным куполом на острове Рунит. Гутерреш сообщил, что существует вероятность утечки токсичного шлама из-под купола. Он напомнил, что на Маршалловых островах было проведено 67 испытаний ядерного оружия в США, в том числе водородной бомбы «Браво», которая в 1 тыс. раз превзошла по мощности сброшенную на Хиросиму.

В период испытаний большинство жителей Маршалловых островов были вынуждены покинуть свои дома, а другие пострадали из-за радиоактивных осадков. Остатки почвы и пепла от взрывов американские власти укрыли в кратере и закрыли бетонным куполом. В саркофаге появились трещины, из-за чего он может разрушиться под действием очередного тропического циклона.

В связи с этим Гутерриш призвал принять меры для предотвращения возможной катастрофы.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 20.05.19

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