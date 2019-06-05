В Австралии предсказали скорую гибель человечества

Австралийские эксперты пришли к выводу, что человеческая цивилизация в современном виде подошла к концу своего существования. Причинами вымирания станут изменения климата, социальный и экономический кризисы.

Как сообщает газета The Independent со ссылкой на доклад ученых из Мельбурна, к 2030 году глобальные выбросы от сжигания ископаемого топлива достигнут максимальных значений. В результате к 2050 году средняя температура воздуха на Земле поднимется на 3 градуса выше доиндустриальных значений.

Ледники, отражающие солнечные лучи, растают, исчезнет вечная мерзлота, в Амазонии наступит масштабная засуха. Произойдет распределение муссонов в Азии и Западной Африке, а также изменения в Гольфстриме, что ухудшит обстановку в Европе. Северная Америка пострадает от лесных пожаров, засухи и разрушительных наводнений.

К концу XXI столетия температура воздуха вырастет на 5 градусов Цельсия, а потепление на 4 градуса уже несовместимо с существующей организацией глобального сообщества.

Мельбурн, Служба информации РИА «Новый День»

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