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Среда, 5 июня 2019, 15:07 мск

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В Германии несколько человек пострадали при крушении воздушного шара

Не менее 11 человек получили различные травмы в результате падения воздушного шара. Полиция начала расследование.

Как сообщает агентство DPA, инцидент произошел в городе Марсберг на западе Германии. Шар ударился о землю корзиной, в которой находились пассажиры и управляющий. При падении возник пожар от огня горелки, нагревавшей воздух в воздушном шаре.

Отмечается, что 11 человек пострадали, в основном речь идет об ожогах. Двое пассажиров опасные для жизни травмы. Полиция выясняет причины произошедшего.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 05.06.19

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