Ангелу Меркель вновь сильно затрясло на официальном мероприятии (ВИДЕО)

Канцлер ФРГ Ангела Меркель вновь почувствовала себя плохо на официальной встрече. Политик начала сильно дрожать во время публичного мероприятия по случаю назначения на должность нового федерального министра юстиции, которое проходило во дворце Бельвю – берлинской резиденции президента ФРГ 27 июня.

Меркель во время выступления Штайнмайера неожиданно стало трясти. Ее ноги и руки охватила дрожь. Политику пришлось скрестить руки на груди, а затем поменять их положение, чтобы справиться с приступом, длившемся чуть больше минуты. Канцлер, как и во время первого случая недомогания, не стала прерывать свое участие в мероприятии.

Напомним, 18 во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Берлине Ангела Меркель внезапно начала дрожать. Позже она объяснила свое недомогание обезвоживанием и жарой.

По данным немецкого агентства DPА, похожие приступы у 64-летнего канцлера происходили и ранее, однако до сих пор официальной информации о вероятных проблемах со здоровьем у Меркель не поступало.

В канцелярии Меркель заявили, что случившееся никак не повлияет на запланированную поездку канцлера в Японию на саммит «Большой двадцатки».

Берлин, служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 27.06.19

Приштина идет на обострение: жизнь косовских сербов под угрозой. / Ученые вплотную приблизились к выращиванию натуральных зубов для протезирования. / Слух дня: Эрдоган не приедет в Екатеринбург на GMIS, с Путиным – непонятно. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»