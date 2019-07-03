Китай наладит экспорт танков советского периода в Африку

Советскую разработку 50-х годов прошлого века – танка Т-54А – Китай намерен выпускать на экспорт. Машина будет вооружена 125-мм пушкой, новыми прицелами и усиленной защитой. Речь идет о 3 тыс. танков, стоящих на вооружении китайской армии.

В ходе выставки вооружений DVEX-2019 в китайском Тяньцзине выделялся усовершенствованный Тип 59, который эффектно демонстрировал свои возросшие маневренные возможности на полигоне. Именно он придет на замену морально устаревшим танкам.

В связи с этим уходящие в отставку машины решили не утилизировать, а модернизировать ради экспорта. Существуют государства, которые по финансовым соображениям не могут приобрести новую, гораздо более дорогую технику.

Например, в минувшем году стало известно, что Бангладеш намерен купить в КНР 300 основательно доработанных «пятьдесят девятых». Эти танки по своим характеристикам и внешне очень напоминают поступающий в настоящее время в войска Тип 96А. До этого аналогичная техника была замечена в Танзании.

Китайские конструкторы вместо старой 100-мм нарезной пушки установили на этой машине 125-мм гладкоствольную с автоматом заряжания, что значительно увеличило огневую мощь. Смонтированы и современные прицелы.

Для повышения живучести применена динамическая защита. Более мощный, по некоторым данным, форсированный до 800 л.с. двигатель увеличил маневренные и скоростные характеристики. Также имеются современные средства связи. Как передает «РГ», ожидается, что модернизированные Тип 59 будут поставлены еще в несколько африканских стран.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 03.07.19

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