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Вторник, 9 июля 2019, 16:12 мск

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Норвегия заявила о превышении уровня радиации в 100 тысяч раз у затонувшего «Комсомольца»

Фото: tv2.no

В Норвегии зафиксировали превышение уровня радиации у затонувшей советской атомной подлодки «Комсомолец» в 100 тыс. раз, сообщает местный телеканал TV2. Погружаемый аппарат взял пробы из вентиляционного отверстия субмарины.

По словам Хильде Элизе Хельдаль из Норвежского института морских исследований, эти данные предварительные. По ее словам, утечка не представляет угрозу для рыболовства и проводящих замеры ученых.

Фото: tv2.no

Исследователи отмечают, что отверстие, где были взяты пробы, ведет к реактору «Комсомольца». Уровень радиоактивности оказался выше, чем во взятых в 2007 году российскими учеными пробах. Ученые полагают, что в числе причин выброса радиоактивных частиц могут быть океанские течения.

Атомная подлодка «Комсомолец» затонула в Норвежском море в 1989 году в результате пожара. Жертвами стали 42 советских моряка. Корпус подлодки лежит на дне, на глубине более 1,5 км.

Осло, Иван Гридин

Осло. Другие новости 09.07.19

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