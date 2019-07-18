Ученые предложили заново наморозить тающие ледники Антарктиды

Немецкие ученые предложили новый способ, чтобы замедлить таяние антарктических ледников. По их словам, нужно покрыть их слоем искусственного снега.

Исследователи Потсдамского института считают, что решать проблему повышения уровня мирового океана нужно уже сейчас и радикальным способом. Для этого нужно покрыть западно-антарктические ледники Пайн-Айленд и Туэйтса искусственным снегом, пишет журнал Science Advances.

По оценкам ученых, понадобится 74 трлн тонн снежной массы. На это уйдет не менее 10 лет. Однако существует техническая проблема.

«Только на перекачку воды на высоту ледника нужно потратить 145 ГВт энергии. А ведь нужно еще опреснить морскую воду и превратить ее в снег. Вряд ли мы можем решить эту техническую задачу», – с сожалением отмечают ученые.

Ранее в Национальном центре информации по снегу и льду США заявили, что площадь антарктического морского льда достигла исторического минимума. На 1 января 2019 года эта величина составила самое малое значение за 40 лет спутниковых наблюдений.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 18.07.19

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