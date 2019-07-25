Белорусский дипломат попал в реанимацию после нападения в Турции

В Анкаре сотрудник посольства Белоруссии подвергся нападению. В результате дипломат попал в больницу, где ему сделали срочную операцию.

Инцидент произошел накануне во время прогулки сотрудника белорусской дипмиссии с сыном в парке Дикмен в Анкаре. Неизвестный мужчина выстрелил в дипломата несколько раз. Отмечается, что ребенок не пострадал.

В Министерстве иностранных дел Белоруссии РИА «Новости» сообщили, что пострадавшему сделали экстренную операцию, которая прошла успешно, однако он до сих пор находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Турецкие правоохранители, расследующие это дело, установили личность нападавшего. По их словам, в дипломата стрелял отставной военный, который потом покончил с собой. Причиной нападения стала бытовая ссора, никакого политического мотива не просматривается.

Анкара, Служба информации РИА «Новый День»

Анкара. Другие новости 25.07.19

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