У берегов Крита произошло сильное землетрясение

Рядом с греческим островом Крит сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

По данным ученых, эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Ираклиона. Самые сильные толчки зафиксированы около пяти утра по местному времени. Очаг залегал на глубине 80 км.

Греческие власти сообщили, что разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет.

В посольстве России в Греции заявили, что следят за ситуацией, пока обращений от российских туристов не поступало, передает РБК.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 31.07.19

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