российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 31 июля 2019, 13:49 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

У берегов Крита произошло сильное землетрясение

Рядом с греческим островом Крит сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0. Об этом сообщили в Европейском средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC).

По данным ученых, эпицентр землетрясения находился неподалеку от города Ираклиона. Самые сильные толчки зафиксированы около пяти утра по местному времени. Очаг залегал на глубине 80 км.

Греческие власти сообщили, что разрушений и пострадавших в результате землетрясения нет.

В посольстве России в Греции заявили, что следят за ситуацией, пока обращений от российских туристов не поступало, передает РБК.

Афины, Служба информации РИА «Новый День»

Афины. Другие новости 31.07.19

В Приштине напуганы российской бронетехникой. / Трамп предложит Москве сделку по контролю над вооружениями. / В Китае мусульманам запретили писать вывески на арабском. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Метки / Землетрясение

Российский эксперт спрогнозировал скорое мощное землетрясение в США

Тонны воды обрушились с небоскреба во время землетрясения на Филиппинах

В Иране число пострадавших от землетрясения превысило 700 человек

В Греции из-за землетрясения нет электричества, объявлена угроза цунами

В Индонезии после землетрясения и цунами проснулся вулкан

Под завалами храма в Индонезии нашли тела 34 детей

В Индонезии из-за землетрясения и цунами более тысячи зэков сбежали из тюрем

Число жертв землетрясения в Индонезии выросло до 1200 человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Туризм, Землетрясение,

Новости партнеров