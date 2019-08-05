США объявили протест в связи с военной операцией Турции в Сирии

США обеспокоены намерением армии Турции провести операцию на территории Сирии. Такое заявление сделала глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус. По ее словам, такие действия вызывают обеспокоенность, особенно когда недалеко могут находиться военные Соединенных Штатов.

Она отметила, что данные действия являются неприемлемыми, и что власти США призывают Турцию работать над совместным подходом. Политик также добавила, что Соединенные Штаты продолжают вести с Турцией разговоры о зоне безопасности. «Мы считаем этот диалог единственным способом обеспечить безопасность пограничной зоны», – цитирует Ортэгус ТАСС.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении начать военную операцию к востоку от Евфрата на севере Сирии и уведомил об этом Россию и США. Операция будет развернута против сил самообороны сирийских курдов, если США не выведут их оттуда. Позднее он сообщил, что решил отложить начало военной операции в Сирии после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 14 декабря прошлого года, по итогам которого американский президент принял решение вывести войска из Сирии.

«Мы войдем на восток от (реки – ред.) Евфрата, как и вошли в Африн, Джераблус и аль-Баб. Мы уведомили Россию и США об этом. Мы не можем соблюдать тишину перед нападениями на нашу страну», – заявил Эрдоган в ходе выступления в городе Бурса на северо-западе Турции. Об этом сообщает РИА «Новости».

Трамп ранее заявил, что в Сирии необходимо создать буферную зону шириной около 30 километров на территории, прилегающей к границе с Турцией. Эрдоган выразил согласие с этой идеей при условии, что зону будет контролировать Турция.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.08.19

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