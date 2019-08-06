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Вторник, 6 августа 2019, 12:01 мск

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В Германии беженец покусал полицейскую собаку

В Германии мигрант оказал сопротивление стражам порядка, которые пытались его задержать. Мужчина искусал полицейского и служебную собаку.

Как сообщает Die Stuttgarter Zeitung, 28-летнего мужчину попытались задержать на фестивале за то, что он нарушал общественный порядок. При себе у мигранта имелся нож. В один момент он вырвался и пытался убежать, но его сбил с ног служебный пес.

Тогда мужчина начал кусать собаку, а затем и женщину-полицейского, которая подоспела вслед за животным. Отмечается, что в схватке легкие ранения получили еще двое сотрудников правоохранительных органов.

В настоящее время злоумышленник находится под арестом. Предполагается, что в момент задержания он был пьян.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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