Немка судится с хором мальчиков за отказ в приеме ее дочери

Жительница Берлина подала в суд на Государственный кафедральный хор мальчиков. Женщину не устроило то, что музыкальное учреждение отказало в приеме ее дочери.
По данным издания Tagesspiegel, истица считает отказ хора ее 9-летней дочери дискриминацией. Женщина указывает, что у девочек и мальчиков должны быть равные возможности.
В свою очередь руководство хора заявило, что дело не в гендерной принадлежности. Приемная комиссия отказала девочке, так как ее голос не похож на голос мальчика, к тому же в хоре усомнились в мотивации ребенка и возможности доверительного сотрудничества с родителями.
Стоит отметить, что Государственный кафедральный хор мальчиков является одним из старейших музыкальных учреждений Берлина и в него никогда не принимали девочек.
Берлин, Служба информации РИА «Новый День»
Берлин. Другие новости 16.08.19
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