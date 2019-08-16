Немка судится с хором мальчиков за отказ в приеме ее дочери

Жительница Берлина подала в суд на Государственный кафедральный хор мальчиков. Женщину не устроило то, что музыкальное учреждение отказало в приеме ее дочери.

По данным издания Tagesspiegel, истица считает отказ хора ее 9-летней дочери дискриминацией. Женщина указывает, что у девочек и мальчиков должны быть равные возможности.

В свою очередь руководство хора заявило, что дело не в гендерной принадлежности. Приемная комиссия отказала девочке, так как ее голос не похож на голос мальчика, к тому же в хоре усомнились в мотивации ребенка и возможности доверительного сотрудничества с родителями.

Стоит отметить, что Государственный кафедральный хор мальчиков является одним из старейших музыкальных учреждений Берлина и в него никогда не принимали девочек.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

Берлин. Другие новости 16.08.19

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