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Понедельник, 19 августа 2019, 12:23 мск

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На Канарах из-за пожара эвакуировали около 8 тысяч человек

Из-за сильного природного пожара, бушующего на испанском острове Гран-Канария (автономное сообщество Канарские острова) было эвакуировано около 8 тыс. человек, сообщает агентство EFE.

Новый лесной пожар, который все еще не удалось взять под контроль, начался на острове в субботу в районе населенного пункта Вальесеко. По данным радиостанции Onda Cero, огонь уже затронул около 6 тыс. га леса. По соображениям безопасности остаются перекрытыми некоторые дороги. В настоящий момент возгорание распространилось на заповедник Тамадаба.

Ситуация осложняется жаркой и сухой погодой, установившейся в регионе, а также сильными порывами ветра. Ночью в борьбе со стихией были задействованы около 400 человек, а также авиация. К настоящему моменту о пострадавших в результате пожара не сообщается. Как напоминает ТАСС, 10 августа на острове Гран-Канария начался пожар, который уничтожил более 1 тыс. га леса. Были эвакуированы сотни людей.

Мадрид, Иван Гридин

Мадрид. Другие новости 19.08.19

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Метки / Испания

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