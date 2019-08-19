Турция ввела войска в Сирию

МИД Сирии заявил, что турецкие бронетранспортеры нарушили границу и вошли в город Саракиб. По данным государственного телеканала Syria TV, сейчас военная техника двигается в сторону города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, бои за который ведет армия избранного президента страны Башара Асада.

Ранее источник РИА «Новости» сообщил, что сирийские военные взяли под контроль КПП на северо-западной окраине Хан-Шейхуна. Контролируемый боевиками город окружен. Идлиб остается последним оплотом террористов в Сирии. Помимо вооруженной оппозиции, там базируется штаб запрещенной в России и многих других странах мира террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Командование вооруженных сил арабской республики заявило, что останавливает боевые действия при условии выполнения Турцией своих обязательств по «сочинскому договору». Речь идет о документе, подписанном Москвой и Анкарой в сентябре прошлого года. Основным пунктом являлся отвод тяжелого и среднего вооружения боевиков на 20 км от демилитаризованной зоны. Турция должна была гарантировать безопасность отступления.

5 августа армия Асада возобновила операцию из-за невыполнения условий: бандформирования, воспользовавшись затишьем, предприняли попытки атаковать позиции сирийских военных на севере провинции Хама и неоднократно открывали огонь по жилым поселениям.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 19.08.19

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