Пекин возмутился планами США вооружить Тайвань

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан прокомментировал решение США одобрить продажу вооружений Тайваню. «Китай в связи с этим выражает протест США, мы уже сделали американской стороне строгое представление», – цитирует дипломата РИА «Новости».

По его словам, китайская сторона введёт в отношении соответствующих американских компаний санкции. Ранее Госдепартамент США заявил о решении поставить Тайваню 66 истребителей F-16 и сопутствующее оборудование. Стоимость договора составляет $8 млрд.

В июле американское внешнеполитическое ведомство одобрило продажу Тайваню танков M1A2T Abrams и переносных зенитно-ракетных комплексов Stinger, а также другого оборудования на сумму более $2 млрд.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 21.08.19

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