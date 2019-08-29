Миллиардер Джек Ма предложил работать 12 часов в неделю

Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю при трех рабочих днях, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект. Такое заявление он сделал, выступая на Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, сообщает Bloomberg.

По его словам, этого можно добиться благодаря техническому прогрессу и реформе систем образования. «В течение следующих 10-20 лет каждый человек, страна, правительство должны сосредоточиться на реформировании систем образования, чтобы наши дети могли найти работу, которая требует только трех дней в неделю и четырех часов в день. Если мы не изменим нашу систему образования, у всех нас будут проблемы», – уверен миллиардер.

Примером того, как новые технологии дают человеку больше свободного времени, Ма назвал электричество. По его словам, благодаря электричеству у людей появилось время для того, чтобы вечером пойти в караоке или на дискотеку, а искусственный интеллект даст людям больше времени для того, чтобы получать удовольствие от того, что они люди.

Как писал «Новый День», в середине июня премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в Женеве, заявил, что в будущем технологический прогресс приведет к сокращению рабочей недели до четырех дней. Как отметил глава правительства, в экономике сократятся рабочие места, сократится рабочее время, а у людей расширится досуг. «Весьма вероятно, что будущее – за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», – отметил Медведев.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 29.08.19

В Перу обнаружили крупнейшее место массового жертвоприношения детей. / Более 200 компаний США призвали Трампа отменить пошлины на обувь из КНР. / Залез в карман граждан: лидер сербской оппозиции заподозрен в крупных махинациях. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»