Немецкая армия осталась без обуви

Немецкие военнослужащие на протяжении многих лет страдают от острой нехватки современной обуви, пишет Tagesspiegel со ссылкой на отчет минобороны ФРГ, предоставленный по парламентскому запросу. Солдатам придется ждать новых армейских ботинок на полтора года дольше, чем планировалось.

«Оторванные подошвы, стертые до волдырей ноги. Многие вынуждены в частном порядке покупать подходящие берцы, не одобренные начальством», – пишет издание. Минобороны не успеет завершить в 2020 году масштабное переобувание немецких военных, задуманное еще несколько лет назад, теперь сроки сдвигаются до конца второго квартала 2022-го. Все дело в «ограниченных мощностях производства».

Вместо неудобных универсальных ботинок каждый боец должен будет получить по две пары тяжелых зимних ботинок и по одной паре летних. Пока из 183 тыс. военнослужащих ФРГ половину комплекта на зиму получили около 160 тыс., но второй пары им не досталось. С летними ботинками дела обстоят еще хуже: их обладателями стали чуть более 30 тыс. солдат.

«Какой-то абсурд, что приходится ждать так долго, пока всю армию снабдят новой обувью. Речь идет не о моде – о безопасности. Представьте, что пожарные выйдут тушить пожары в тапочках», – негодует депутат из фракции «свободных демократов» Мари-Агнес Штрак-Циммерман, которая и составляла запрос в оборонное ведомство.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 29.08.19

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