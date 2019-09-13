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Пятница, 13 сентября 2019, 09:34 мск

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Глава МИД России заявил об окончании войны в Сирии

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что война в Сирии действительно закончилась. Об этом глава МИД РФ заявил в интервью газете «Труд».

«Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни», – сообщил Лавров. По его словам, в стране остаются очаги напряженности в провинции Идлиб и в районе восточного берега реки Евфрат. Эти территории не подконтрольны сирийскому правительству.

Министр считает, что сейчас Сирии требуется гуманитарная помощь и поддержка политического процесса по урегулированию сирийского кризиса. Эти меры не только стабилизируют ситуацию в самой стране, но и во всем регионе.

Война в Сирии началась в 2011 году. О разгроме запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» сообщалось еще в конце 2017 года. В июне 2019 года посол Сирии в РФ Рияд Хаддад сообщил, что в Арабской республике наступает последний этап войны, продолжается зачистка в отдельных регионах, откуда боевики бегут в другие страны.

Дамаск, Служба информации РИА «Новый День»

Дамаск. Другие новости 12.09.19

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Метки / Сирия

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