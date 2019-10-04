Дания закрыла политические вопросы по «Северному потоку – 2»

У Дании больше нет политических вопросов к прокладке газопровода «Северный поток – 2» в ее исключительной экономической зоне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта.

В качестве дополнительного аргумента в пользу одобрения проекта эксперты называют экологические соображения, а также приостановку добычи на крупнейшем датском месторождении, что заставляет страну задуматься о замещении собственного природного газа норвежским или российским.

На данный момент Дания остается единственной страной, не предоставившей разрешение на прокладку газопровода, строительство которого идет по графику и выполнено на 80%. Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер в начале лета заявил, что строительство задерживается из-за давления США на Копенгаген.

Напомним, проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он пройдет от российского побережья по дну Балтийского моря через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство трубопровода должно завершиться в текущем году в 2019 году. Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита газа из России, а также США, имеющие амбиции на экспорт сжиженного газа в Европу.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 04.10.19

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