российское информационное агентство 18+

Интернету 25 лет

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 4 октября 2019, 09:06 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Дания закрыла политические вопросы по «Северному потоку – 2»

Трубоукладочном судне Castoro 10. Фото: nord-stream2.com

У Дании больше нет политических вопросов к прокладке газопровода «Северный поток – 2» в ее исключительной экономической зоне. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ходом реализации проекта.

В качестве дополнительного аргумента в пользу одобрения проекта эксперты называют экологические соображения, а также приостановку добычи на крупнейшем датском месторождении, что заставляет страну задуматься о замещении собственного природного газа норвежским или российским.

На данный момент Дания остается единственной страной, не предоставившей разрешение на прокладку газопровода, строительство которого идет по графику и выполнено на 80%. Экс-канцлер Германии и председатель совета директоров компании Nord Stream 2 AG Герхард Шредер в начале лета заявил, что строительство задерживается из-за давления США на Копенгаген.

Напомним, проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он пройдет от российского побережья по дну Балтийского моря через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Строительство трубопровода должно завершиться в текущем году в 2019 году. Против реализации проекта выступает ряд стран, в частности Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита газа из России, а также США, имеющие амбиции на экспорт сжиженного газа в Европу.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 04.10.19

За «формулу Штайнмайера»: Галичина ответила Зеленскому законодательным сепаратизмом. / Трамп открыто потребовал от Зеленского расследовать дело Байденов. / В США началась президентская гонка: Москве пора готовиться к новому обострению. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Нефть и газ

Минфин спрогнозировал ущерб при падении цены на нефть до 10 долларов

Выпуску бензина и керосина в России грозит остановка: подводит «Дружба»

Киев предложил России новый тариф на транзит газа в Европу

Трамп отправил войска на Ближний Восток

По плану Вашингтона: ЕС пытается вытеснить Россию с газового рынка в пользу США

«Нет ничего тайного»: обвиненный в «шпионаже» глава болгарских «Русофилов» назвал главную цель атаки против себя

Цель – не допустить русский газ в Европу: эксперт о «шпионском» скандале в Болгарии

Посол РФ: Бизнес США заинтересован в добыче газа на Сахалине и Ямале

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Экономика, Газпром, Европа, Нефть и газ, США,