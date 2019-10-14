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Понедельник, 14 октября 2019, 08:47 мск

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Дамаск отправил войска для противодействия турецкой армии

Власти Сирии направили войска на север страны – к районам, в которых армия Турции проводит операцию против курдских формирований, сообщает сирийское агентство САНА. Перед военными поставлена задача противостоять турецкой агрессии. О численности отправляемых войск ничего не сообщается.

Ранее в воскресенье в Пентагоне озвучили план эвакуации тысячи военнослужащих с севера Сирии из опасений, что они могут оказаться между турецкими и сирийскими силами. Как писал «Новый День», 9 октября турецкая армия вторглась на территорию Сирии под предлогом организации буферной зоны безопасности в приграничных районах. Операция направлена против курдских военизированных формирований, которых Анкара считает террористическими.

По сообщениям западных СМИ, курды в свою очередь предупреждали Вашингтон, что, если они не получат помощь от американских союзников, то будут вынуждены обратиться за поддержкой к Дамаску и России.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 13.10.19

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