Американцы разбомбили собственный склад в Сирии

ВВС США нанесли удар по собственной, оставленной в Сирии базе, где хранились боеприпасы и различное военное снаряжение. Решение спешно оставить склад было принято Пентагоном, сообщает Reuters.

Полковник Майлс Кэггинс, ответственный за связи с общественностью в штабе коалиционной группировки в Ираке, рассказал, что удар нанесли два самолета F-15. Их целью был бывший цементный завод компании Lafarge, где был размещен склад американских боеприпасов.

Завод компании Lafarge находится примерно в 150 км к востоку от Алеппо. Как сообщала газета Le Monde, во время оккупации провинции Ракка террористами «Исламского государства» (организация запрещена в России) он продолжал работать, а после освобождения региона от террористов предприятие стало базой для спецподразделений, помогавших курдам.

Американцы покинули свои базы в районе городов Манбидж, Кобани и Ракка, а также на базе ВВС в городе Табка. Их место заняли солдаты правительственной армии Сирии, которые при посредничестве России заключили соглашение с курдами о сотрудничестве. США приняли решение покинуть север Сирии после того как турецкая армия, воюющая с курдскими формированиями, продвинулась вглубь страны на несколько десятков километров. В Пентагоне заявили, что идея быстро эвакуировать силы объяснялась нежеланием оказаться втянутыми в этот конфликт.

Как писал «Новый День», вооруженные силы Турции начали военную операцию «Источник мира» на северо-востоке в Сирии 9 октября. Ее цель – вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 17.10.19

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