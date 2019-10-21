российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 21 октября 2019, 13:03 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Сирийские военные взяли турок в «котел» в Рас-эль-Айне

Сирийская армия окружила турецких военных в городе Рас-эль-Айн, откуда ранее отступили курды, против которых Анкара ведет свою операцию. Об этом заявила депутат парламента САР Джансет Казан.

По ее словам, нет никакой опасности, что город будет оккупирован турками. «Есть вероятность, что турецкая армия находится внутри Рас-эль-Айна, однако это не продлится долго, она отступит... турецкая армия сейчас окружена сирийской», – приводит слова парламентария РИА «Новости».

Кроме того, она выразила уверенность, что, в конце концов, вся территория Сирии перейдет под контроль законного правительства. «Там не будет никаких турок. Даже если будут курды, то они будут в рамках сирийского государства и под защитой сирийской армии. Мы ни в коем случае не приемлем какой-либо оккупации – ни турецкой, ни какой-либо еще после девяти лет войны», – подчеркнула Казан, добавив, что уже 90 процентов территории страны подчиняется Дамаску. По ее словам, особую роль в борьбе с террористами сыграла Россия и другие союзники САР.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 21.10.19

Путин: Запад запугивает и шантажирует страны Африки. / Хакеры взломали «умные» четки от Ватикана. / Шойгу объяснил выход США из ДРСМД. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сирия

Американцы разбомбили собственный склад в Сирии

США захотели вывезти свое ядерное оружие из Турции

Эрдоган принял приглашение Путина приехать в Россию

Пекин призвал Анкару прекратить военную операцию в Сирии

Трамп дал «добро» на антитурецкие санкции

Дамаск отправил войска для противодействия турецкой армии

Сенат США готовит антитурецкие санкции на фоне вторжения в Сирию

Турция обстреляла 181 сирийский объект. Есть погибшие, десятки раненых

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Скандалы и происшествия, Сирия, Турция,