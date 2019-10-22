Вертолеты ВКС приземлились на брошенном США аэродроме в Сирии

Вертолеты Воздушно-космических сил России (ВКС) приземлились на военном аэродроме Табка в провинции Ракка на севере Сирии, где ранее размещалась военная база США. В 2014 году данный аэродром был оккупирован боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). В 2017 году он перешел под контроль оппозиционных «Сил демократической Сирии» (СДС). Позже аэродром заняли американские военные.

Террористы разрушили взлётную полосу в аэропорту, а военнослужащие США не стали её восстанавливать. Офицер сирийского подразделения рассказал, что сейчас военные разбирают на аэродроме завалы бетона, которые образовались после подрыва ВПП, и убирают разбитую технику на летном поле. «Сейчас аэродром наш, и больше мы отсюда не уйдем», – приводит его слова ТАСС.

На прошлой неделе ВВС США нанесли удар по собственной, оставленной в Сирии базе, где хранились боеприпасы и различное военное снаряжение. Решение спешно оставить склад было принято Пентагоном в связи с началом военной операции, которую Турция проводит на севере Сирии.

Американцы покинули свои базы в районе городов Манбидж, Кобани и Ракка, а также на базе ВВС в городе Табка. Их место заняли солдаты правительственной армии Сирии, которые при посредничестве России заключили соглашение с курдами о сотрудничестве. В Пентагоне заявили, что идея быстро эвакуировать силы объяснялась нежеланием оказаться втянутыми в этот конфликт.

Как писал «Новый День», вооруженные силы Турции начали военную операцию «Источник мира» на северо-востоке в Сирии 9 октября. Ее цель – вытеснить из приграничных районов бойцов курдских военизированных формирований.

Дамаск, Иван Гридин

Дамаск. Другие новости 22.10.19

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