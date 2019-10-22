В Берлине фермеры на тракторах перекрыли центр города

Немецкие трактористы устроили акцию протеста против нового аграрного пакета правительства. Фермеры въехали в центр Берлина, фактически заблокировав движение в мегаполисе.

Как сообщает телеканал Die Welt, около 200 тракторов двигались в центр города к площади Большая звезда по четырем маршрутам из области, со всех ключевых направлений – севера, юга, востока и запада столицы Германии.

Фермеры протестуют против нововведений, которые были приняты в сентябре. Аграрии считают, что новые меры создадут дополнительные трудности для крестьян. В частности, они предусматривают ужесточение в использовании удобрений.

Подобные акции проходят в Берлине не в первый раз. Порядок контролируют более 600 полицейских. Демонстрации также организованы фермерами в Бонне, Вюрцбурге, Мюнхене, Байройте, Штуттгарте, Фрайбурге, Магдебурге и Ганновере.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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