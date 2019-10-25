Небензя – Западу: «Когда соизволите обратить внимание на нужды Сирии?»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии. Таким образом он отреагировал на реплику постпреда Германии, упомянувшего о статье, опубликованной в The New York Times, где утверждалось об ударах ВКС по больницам в Сирии.

В Минобороны опровергли эти утверждения, указав, что издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и спецслужб. «Я видел эту статью. Этот очередной фейк, который там появился, был уже давно опровергнут нашим министерством обороны. Фейк довольно дешевый», – цитирует Небензю РИА «Новости».

Дипломат также отметил, что западные страны постоянно раздают «инструкции» о том, что должна и не должна делать Россия, а сами при этом не помогают в восстановлении Сирии. «Я хочу задать вам вопрос: вы-то что сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других и выставляете все новые и новые условия. Когда вы соизволите обратить внимание на нужды сирийского народа?» – сказал российский постпред, напомнив, что Россия никого не учит и ни с кем не соревнуется.

Напомним, о победе над запрещенной во многих странах мира и в России террористической организацией «Исламское государство» было объявлено в конце 2017 года. Сегодня на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Теперь большая часть страны находится под контролем правительства Сирии.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 25.10.19

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