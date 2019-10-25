российское информационное агентство 18+

Как на Урале нашли первую нефть

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 октября 2019, 13:20 мск

Новости В мире

Новости дня, Новости кратко, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия

Небензя – Западу: «Когда соизволите обратить внимание на нужды Сирии?»

Фото: un.org

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя поинтересовался у западных коллег в Совбезе, что их страны делают для восстановления Сирии. Таким образом он отреагировал на реплику постпреда Германии, упомянувшего о статье, опубликованной в The New York Times, где утверждалось об ударах ВКС по больницам в Сирии.

В Минобороны опровергли эти утверждения, указав, что издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и спецслужб. «Я видел эту статью. Этот очередной фейк, который там появился, был уже давно опровергнут нашим министерством обороны. Фейк довольно дешевый», – цитирует Небензю РИА «Новости».

Дипломат также отметил, что западные страны постоянно раздают «инструкции» о том, что должна и не должна делать Россия, а сами при этом не помогают в восстановлении Сирии. «Я хочу задать вам вопрос: вы-то что сами делаете для стабилизации обстановки в Сирии кроме того, что поучаете других и выставляете все новые и новые условия. Когда вы соизволите обратить внимание на нужды сирийского народа?» – сказал российский постпред, напомнив, что Россия никого не учит и ни с кем не соревнуется.

Напомним, о победе над запрещенной во многих странах мира и в России террористической организацией «Исламское государство» было объявлено в конце 2017 года. Сегодня на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев. Теперь большая часть страны находится под контролем правительства Сирии.

Нью-Йорк, Иван Гридин

Нью-Йорк. Другие новости 25.10.19

Норвежский лоукостер закупит 40 самолетов Sukhoi Superjet. / В Японии украли бриллиант стоимостью почти 2 млн долларов. / Самый богатый человек в мире потерял 7 млрд долларов за день. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Сирия

Россия перебросила в Сирию дополнительные войска

Трамп решил снять санкции с Турции

Турция остановила операцию в Сирии. Россия направит военную полицию на север страны

Вертолеты ВКС приземлились на брошенном США аэродроме в Сирии

Помпео: США полностью готовы к войне с Турцией

Сирийские военные взяли турок в «котел» в Рас-эль-Айне

Американцы разбомбили собственный склад в Сирии

США захотели вывезти свое ядерное оружие из Турции

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, В мире, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Европа, Сирия, США,