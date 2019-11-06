Руководству Швеции предложили вступить в НАТО из-за «российской агрессии»

Швеции следует подать заявку на членство в НАТО из-за «агрессивного поведения» России против некоторых её соседей в ближнем зарубежье. С таким предложением выступил депутат Умеренной коалиционной партии Швеции Борианы Оберг. Он подготовил соответствующий законопроект.

«Уровень безопасности вокруг нас значительно упал. Примеров этому много, однако самый, по всей видимости, важный момент – это агрессивное поведение России против некоторых её соседей в нашем ближнем зарубежье. Кроме того, не последнюю роль играет агрессия против Украины, которая длится уже несколько лет. В дополнение к тому, что эта агрессия показывает позицию России, она также чётко даёт понять, чем чревато неприсоединение к НАТО при наличии с ним лишь тесных союзнических отношений», – приводит выдержку из пояснительной записки к документу RT.

Там также указано, что на протяжении этого времени Украина не могла ни на что рассчитывать, так как НАТО никогда не оказывало военной помощи странам, не являющимся членами альянса, что может коснуться и Швеции. «В этом вопросе, по большому счёту, даже заниматься изучением последствий не нужно. Швеция должна просто-напросто как можно скорее подать заявку на членство в НАТО – пока не стало слишком поздно», – заявил шведский парламентарий.

Как писал «Новый День», в конце октября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что страны Альянса не оказывают достаточной военной поддержки Украине. По его словам, необходимо срочно расширить как финансовую, так и военную помощь Киеву.

«Я всегда призываю союзников больше помогать, призываю направлять больше инструкторов, призываю больше поддерживать в рамках целевых фондов. Я думаю, что мы расширим помощь, мы сейчас уже в процессе расширения поддержки Украине. Мы согласовали пакет, включая военно-морской потенциал. Этот вопрос мы будем на совещании завтра и послезавтра обсуждать», – заявил генсек Альянса.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 06.11.19

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