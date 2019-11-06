Тонкие пластиковые пакеты попадут под запрет в ФРГ: нарушителей будут крупно штрафовать

Правительство ФРГ приняло решение запретить производство и использование тонких пластиковых пакетов с толщиной стенки менее 50 микрон. Такие пакеты предлагаются в супермаркетах при покупке овощей и фруктов. Инициатива запретить их принадлежит министру по делам окружающей среды Свенье Шульце, сообщает издание Hase Post. Чиновница подготовила соответствующий законопроект. После того, как документ получит положительный отзыв правительства, он будет внесен в бундестаг.

Согласно законопроекту, нарушителей будут штрафовать на сумму до 100 тысяч евро. В случае его одобрения в парламенте, закон начнет действовать через 6 месяцев после принятия.

Ранее министр назвала пакеты образцом расточительства – их используют лишь несколько минут и выкидывают, а в природе они разлагаются десятки лет. Шульце призвала немцев переходить на многоразовые сумки и пакеты, сообщает «Интерфакс».

Берлин, служба информации РИА «Новый день

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