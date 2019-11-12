«Водный дьявол»: рыба с лицом человека испугала Интернет (ФОТО, ВИДЕО)

Рыба с мордой, напоминающей лицо человека, ставшая героем видео, выложенного в Сети, изрядно напугала многих Интернет-пользователей.

Диковинная рыба попала в объектив камеры китайской туристки, когда подплыла к берегу озера на юге-западе Китая. Передняя часть необычного обитателя озера очень напоминает человеческое лицо. На морде можно увидеть глаза, нос и рот, как у человека.

Рыба с лицом человека взорвала интернет, скриншот видео YouTube

Многие пользователи интернета стали оставлять под видео комментарии, в которых признались, что рыба их сильно напугала. Некоторые из них сочли необычную рыбу дьявольской и предзнаменованием чего-то ужасного. Другие поинтересовались, насколько уникальна эта рыба, опасна ли она, некоторые предположили, что это просто какой-то особый вид.

Загадочная рыба с человеческим лицом напугала китайцев

Оказалось, что напугавшая китайцев и не только странная рыба это один из видов карпов, которые обитают в данной местности. Она съедобна и не опасна, успокоили Интернет-пользователей эксперты.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.11.19

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