В Китае указали на четыре слабых места России

Китай указал на четыре слабых стороны России, отметив при этом наличие хорошей армии и огромной территории. Об этом пишет китайский интернет-портал Sohu. Китайские эксперты отнесли к слабым сторонам численность населения, наличие экономических трудностей, неумение развивать экономику, а также непростую международную обстановку.

«Площадь территории России – 17,07 млн кв. км, а население – 140 млн человек, что мировой державе совсем не по статусу», – считают китайские эксперты. Автор материала указывает на то, что Россия – это многонациональное государство. В общей сложности в стране насчитывается 194 национальности, при этом 80% населения – это русские. В связи с этим в стране наблюдаются трудности в управлении многонациональным народом, говорится в публикации.

По мнению автора статьи, управление народами «дорого обходится», поскольку различия между ними, в том числе религиозные, «представляют скрытую угрозу для внутренней стабильности».

Самые слабые места в стране, по мнению китайского аналитика, – это мононаправленность экономики и неудачное географическое положение. В то время, когда в мире фиксируется стабилизирующаяся обстановка, когда экономика имеет важное значение, Россия со своим слабым экономическим развитием обречена на поражение, считает автор материала.

«В новой истории Россия – это та страна, которая стремительно расширяла свою территорию и сегодня является самой большой страной в мире. Однако она никогда не была по-настоящему богатой», – говорится в публикации.

Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.

Пекин, Иван Гридин

Пекин. Другие новости 17.11.19

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