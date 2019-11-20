Сына экс-президента Германии зарезали на лекции

Сын бывшего президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера Фриц погиб от ножевого ранения. Злоумышленник ранил его на лекции.

Как сообщает RBB со ссылкой на полицию, нападение произошло в берлинской клинике Schlosspark-Klinik. Мужчина во время лекции внезапно ударил ножом Вайцзеккера. Несмотря на усилия врачей пострадавший скончался.

Несколько очевидцев смогли задержать преступника и передать его правоохранителям. Один из слушателей получил серьезные ранения во время схватки с нападающим.

Личность преступника и его мотивы полицией не разглашаются.

Рихард фон Вайцзеккер был членом партии Христианско-демократический союз. В 1984-1994 годах он занимал пост федерального президента Германии. Его сын Фриц фон Вайцзеккер был заведующим терапевтического отделения в частной клинике Schlosspark-Klinik с 2005 года.

Берлин, Служба информации РИА «Новый День»

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