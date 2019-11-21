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Четверг, 21 ноября 2019, 14:03 мск

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Знаменитая рок-группа отказалась от гастролей ради экологии

Британская рок-группа Coldplay решила отказаться от концертного тура в поддержку нового альбома. Музыканты считают, что массовые выступления вредят окружающей среде. Об этом сообщил фронтмен коллектива Крис Мартин.

По его словам, сейчас музыканты и организаторы раздумывают над тем, как сделать концерты более экологичными. «Мы мечтаем о шоу без одноразового пластика и с использованием солнечных батарей», – отметил Мартин.

Новый альбом «Everyday Life» будет презентован 22 ноября в Иордании. Затем группа даст концерт в Лондоне. Все доходы от этого выступления Coldplay направит на благотворительность в области защиты окружающей среды.

Ранее музыкальный коллектив проводил концертные туры в поддержку всех своих альбомов, которых вышло в общей сложности семь.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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