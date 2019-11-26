В Тбилиси полиция разогнала ночной митинг при помощи водометов

Грузинская полиция в ночь на вторник, 26 ноября, разгоняла решивших остаться до утра у здания парламента в центре Тбилиси оппозиционеров. Как сообщает Reuters, сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих водометы.

Благодаря этой мере спецназу удалось оттеснить митингующих от входа в здание парламента. Кроме того, несколько оппозиционеров были задержаны, в том числе один оппозиционный политик, заявил один из лидеров протеста Григол Вашадзе.

Ранее власти Грузии запретили оппозиционерам, которые расставили палатки на проспекте Руставели, разводить костры. Несколько человек привезли дрова в центр города, за что были задержаны, сообщают «Новости Грузии». На прошлой неделе оппозиционеры заблокировать вход в парламент, повесив на дверь замок. Полиции удалось оттеснить митингующих и возобновить работу законодательного органа.

Тбилиси, Иван Гридин

Тбилиси. Другие новости 26.11.19

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