Во Франции хотят законом запретить «черную пятницу»

Во Франции предлагают законодательно запретить рекламу «черной пятницы». По мнению автора инициативы, день распродаж культивирует потребление, что усугубляет экологическую ситуацию. При этом магазины попросту обманывают покупателя, предоставляя ненастоящие скидки.

Член Социалистической партии, экс-министр экологии Дельфин Бато разработала законопроект о запрете «черной пятницы». Поправка должна поступить на рассмотрение Национального собрания в декабре. Инициатива нашла поддержку в лице действующего министра по экологическим преобразованиям Элизабет Борн.

«Для меня здесь существует две проблемы: первая – это экологический итог «черной пятницы». Например, в прошлом году во Франции в эти дни доставка посылок, заказанных по интернету, увеличилась в 10 раз! Со всеми вытекающими последствиями с точки зрения выбросов углекислого газа в атмосферу транспортом, на котором они доставлялись», – заявила Бато в интервью Euronews. В свою очередь Борн назвала «черную пятницу» лихорадочным потреблением, которое наносит непоправимый вред окружающей среде.

Вторая проблема, по словам Бато, состоит в том, что происходит надувательство потребителя, поскольку к «черной пятнице» приурочено множество ненастоящих скидок. С этим утверждением согласились в крупнейшей во Франции ассоциации по защите прав потребителей UFC-Que Choisir. Кроме несуществующего дисконта, на фоне ажиотажа людям предлагают некачественные и поддельные товары.

Жалуются на «черную пятницу» и сами владельцы магазинов. Предприниматели указывают на то, что ничего не зарабатывают в день распродаж. «Они отдают себе отчет, что стали заложниками гигантов интернет-торговли, но вынуждены принимать в этом участие из-за царящей диктатуры», – подчеркнула Бато. Около 600 французских компаний примкнули в этом году к бойкоту «черной пятницы».

За запрет «черной пятницы» выступают и экоактивисты. Сегодня они заблокировали склад Amazon в пригороде Парижа. Интернет-компания давно стала символом чрезмерного потребления.

По прогнозам экспертов, в этом году жители Франции потратят в «черную пятницу» 5,6 млрд евро. Одна семья в среднем купит товаров в этот день на 239 евро.

Париж, Служба информации РИА «Новый День»

Париж. Другие новости 29.11.19

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